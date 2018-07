Załamanie pogody. Gdzie jest burza? IMGW wydał ostrzeżenia dla wielu województw [POGODA]

Pogoda w piątek to intensywne burze w wielu województwach. Jak podaje IMGW, burzową pogodę najbardziej mogą odczuć mieszkańcy północno-wschodniej części kraju. Instytut ostrzeżenia o burzach z gradem wydał dla województw: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Grad może też spaść na terenie województwa pomorskiego i łódzkiego. Po południu IMGW wydało także ostrzeżenie dla Lubelszczyzny.

Pogoda w piątek. Burze z gradem w północno-wschodniej Polsce

Na burze deszczowe według synoptyków z IMGW powinni przygotować się mieszkańcy województwa mazowieckiego. Tak wygląda sytuacja pogodowa w Polsce na interaktywnej mapie Windy:

Temperatura w piątkowe popołudnie wyniesie od 19 stopni na Lubelszczyźnie do 24 stopni w województwie lubuskim. Według IMGW na spokojniejszą pogodę mogą liczyć mieszkańcy południowej i zachodniej Polski. Nie oznacza to, że będzie tam całkiem sucho, ponieważ przelotne opady mogą wystąpić w całym kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywy w czasie burzy mogą dojść do 80 km/h.