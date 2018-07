Zamek w Puszczy Noteckiej ma powstać na terenie Natura 2000, czyli na obszarze objętym ochroną przyrody. Zgodę na przeprowadzenie tak dużej inwestycji wydały organy zajmujące się ochroną przyrody w Polsce. Po tym, jak sprawa wyszła na jaw, ministerstwo środowiska zapowiedziało, że natychmiast skontroluje proces wydania zgody na przeprowadzenie inwestycji.

Zamek w Puszczy Noteckiej. Ekolodzy vs. urzędnicy >>>

Obóz dla Puszczy pisze ws. zamku w Puszczy Noteckiej

Obóz dla Puszczy kieruje swój list do ministra środowiska, premiera i prezydenta. Jest mowa o bezradności polskiego rządu, a także odwołanie do apelu stacji TVP Info, która wczoraj na antenie wyemitowała pasek: „ekolodzy nie zablokowali budowy apartamentowca na chronionym obszarze Natura 2000”.

Parówki na ratunek zamkowi w Puszczy Noteckiej

Spis rzeczy, jakich domaga się Obóz dla Puszczy, nie pozostawia wątpliwości, że cała sprawa to po prostu dowcip. Ekolodzy wspominają o rurach metalowych, grubym łańcuchu, kajdankach oraz o miejscu pod działkę na namioty. Przydałoby im się również m.in. 100 kilogramów cieciorki, dwa razy tyle ziemniaków, 500 sztuk parówek sojowych i do tego chleb żytni zapewniany na bieżąco. Chcieliby również „wędzone tofu na niedzielę”, a na osłodę – „40 tabliczek czekolady gorzkiej bez oleju palmowego”. Do tego 20 rowerów, 5 kajaków i Volkswagen rocznik '98.

Państwo zawiodło ws. zamku w Puszczy Noteckiej?

Na koniec listu ekolodzy dodają, że za pomocą tych przedmiotów uda im się „skutecznie zablokować inwestycje, z którymi Państwo nie są w stanie sobie poradzić, pomimo działania instytucji, które są do tych celów powołane”. W postscriptum dodają, że z chęcią podejmą się blokowania innych prac budowlanych – wystarczy dać im znać, a rzeczy na liście potrzeb pomnożyć przez ilość tychże inwestycji.