Pogoda na piątek. Burze i deszcze w całej Polsce. Jedyny plus: nie będzie ochłodzenia [POGODA]

Prognoza pogody na piątek nie nastraja pozytywnie - po burzowym czwartku czeka nas kolejny dzień z opadami i burzami. Nie najlepiej zapowiada się też kolejny lipcowy weekend - według prognoz także on będzie obfitował w deszcze i burze.

Prognoza pogody na piątek. Burze w Polsce

Pogoda w piątek będzie deszczowo-burzowa. Przelotne deszcze są przewidywane w zasadzie w całej Polsce.

Podobnie w przypadku burz, choć największe prawdopodobieństwo, że się pojawią, obejmuje północ, północny-wschód, centrum i wschód Polski. Na szczęście według synoptyków burze w piątek nie będą silne.

Prognoza pogody. W piątek maksymalnie 25 stopni

Choć w piątek będzie deszczowo i pochmurnie, to nie będzie to się wiązało z nagłym ochłodzeniem. Według prognoz pogody termometry wskażą po 24-25 st. C na zachodzie Polski (Szczecin, Zielona Góra, Bolesławiec). Podobne temperatury wystąpią na wschodzie i w centrum (do maksymalnie 23 st. C w Warszawie, Łomży i Białymstoku).

Poniżej 20 st. C będzie natomiast na północy (18 st. C w Gdańsku czy 19 stopni Koszalinie).