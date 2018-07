Niedziele handlowe lipiec 2018. Biedronka, Żabka, Tesco, Lidl - jak sklepy będą otwarte w weekend?

W lipcu 2018 wypadają tylko dwie niedziele handlowe. Najbliższa, 22 lipca, to niedziela bez handlu. Tego dnia duże sklepy muszą być zamknięte. Tesco, Lidl, Auchan czy Carrefour otwarte będą normalnie w sobotę. Z kolei w niedzielę czynne będą niektóre sklepy Żabka i Biedronka. Szczegóły poniżej.

Auchan – jak będzie otwarty?

Od czasów wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę sklepy sieci Auchan otwarte są nieco dłużej. W soboty drzwi sklepów Auchan w całym kraju otwierają się o godzinie 7:00, z kolei zamykają się najpóźniej o godzinie 22:00 – dotyczy to przede wszystkim tych sklepów, które znajdują się w galeriach handlowych.

Biedronka – godziny otwarcia w niedziele

Popularne sklepy Biedronka otwierają się w bardzo wczesnych porach porannych – w zależności od lokalizacji danego sklepu, będziemy mogli zrobić w nim zakupy już od godziny 6:30 lub 7:00. W nadchodzącą sobotę sklepy Biedronka otwarte będą do 22:00 lub nawet do 23:00. Warto przypomnieć, że niektóre Biedronki będą otwarte także w niedziele handlowe – będą to sklepy, które znajdują się przy dworcach, np. na ul. Dworcowej w Poznaniu czy na ul. Pawiej w Krakowie. Od godziny 7:00 do 22:00 otwarta będzie także Biedronka na Dworcu Centralnym w Warszawie.

Biedronka - godziny otwarcia w weekend 21-22 lipca:

Sklepy Carrefour - godziny otwarcia

Sklepy sieci Carrefour w najbliższą sobotę zaczynają pracę o godzinie 7:00. Ostatni klienci opuszczą sklep o godzinie 21:00 lub 22:00, co zależy m.in. od wielkości oraz lokalizacji danej placówki. Szczegóły dla sklepów w całej Polsce znajdziesz na stronie Carrefour.

Lidl – jak otwarte sklepy?

W najbliższą sobotę wszystkie sklepy sieci Lidl będą otwarte do godziny 22:00. Godziny otwarcia nie są jednak narzucone odgórnie. Większość sklepów tej sieci zostanie otwarta o 7:00, choć przed poranną wizytą w sklepie lepiej sprawdzić to tutaj.

Tesco - niedziela wolna od handlu

Sklepy sieci Tesco to jedne z najdłużej otwartych w soboty sklepów. Większość placówek pod niebiesko-czerwonym szyldem otwiera się o godzinie 6:00 i zostaje czynna do 23:00, a nawet do północy. Tesco - wyszukiwarka sklepów.

Żabka czynna w niedzielę

Część sklepów Żabka będzie otwarta w najbliższy weekend. Decyzję o godzinach otwarcia Żabki podejmuje właściciel. Warto więc upewnić się na miejscu, czy nasza osiedlowa Żabka czynna będzie też 22 lipca.

Niedziele handlowe 2018. Kiedy otwarte sklepy?

Niedziele handlowe przypadają zazwyczaj w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. Przypominamy: najbliższa niedziela handlowa dopiero 29 lipca.

W niedziele wolne od handlu, takie jak 22 lipca, nie wszystkie sklepy będą zamknięte. Pomimo zakazu handlować mogą nie tylko Biedronki na dworcach czy Żabki, ale też m.in. apteki, piekarnie, stacje benzynowe oraz placówki pocztowe. W niedzielę 22 lipca i inne niedziele bez handlu sprzedawać mogą również ci właściciele sklepów, którzy zdecydują, że w niedzielę sami staną za kasą.