Basen, sala balowa i zwodzony most. Tak ma wyglądać zamek, który powstaje w Puszczy Noteckiej

jan700 godzinę temu Oceniono 11 razy 5

"GDZIE BYLIŚCIE EKOAKTYWIŚCI, gdy ciężkie maszyny wjeżdżały na teren Puszczy Noteckiej, osuszano jezioro, karczowano las pod pas startowy??? Nie gryzie się ręki, która was karmi, co? Nagle żaden żuczek gó...jadek się nie pojawił, którego trzeba było chronić przed wyginięciem? Nagle nie trzeba było przypinać się do drzew, do ciężkich maszyn, by chronić drzewa??? Hipokryci, nie obrońcy środowiska!!! Tam, gdzie wam się płaci, tam robicie obstrukcję i tyle."



