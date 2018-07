Wikariusz uprawiał marihuanę i sprzedawał ecstasy. Teraz stanie przed sądem

- Dariuszowi T. zarzucono uprawianie konopi indyjskich i uzyskiwanie w ten sposób marihuany, posiadanie ciasteczek, które zawierały marihuanę, udzielanie innej osobie - w jednym przypadku odpłatnie, w drugim nieodpłatnie - tego środka odurzającego, udzielanie ecstasy dwóm osobom w celu uzyskania korzyści majątkowej, a także nakłaniania innej osoby do składania fałszywych zeznań w toku prowadzonego postępowania - powiedział Roman Witkowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim dla TVN24.

Za większość wymienionych przestępstw grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Jedynie za nakłanianie do składania fałszywych zeznań może trafić do więzienia na od 3 miesięcy do 5 lat. Łącznie jego wyrok może sięgać nawet 25 lat pozbawienia wolności.

Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Rejonowego z Gorzowie Wielkopolskim.

Wikariusz piekł ciasteczka z marihuaną

Sprawa Dariusza T. rozpoczęła się, kiedy zakupił on za pośrednictwem strony internetowej, pechowo dla niego monitorowanej przez policję, ziarna konopi indyjskiej oraz sprzęt do jej uprawiania. Ponieważ czyn taki nie jest w Polsce karany, policja postanowiła obserwować wikariusza. Na plebanię wkroczyła tuż przed Wielkanocą. Zastała tam domową uprawę konopi, a przy wikariuszu znalazła ciasteczka z marihuaną.

W trakcie śledztwa wyszło na jaw, że Dariusz T. sprzedał również dwóm osobom po dwie tabletki ecstasy, a także nakłaniał do fałszywych zeznań Franciszka D. Miał on doradzać wikariuszowi, jak uprawiać konopie oraz dostarczać potrzebny sprzęt, jak folie czy lampy. Franciszek D. usłyszał zarzuty rozprowadzania narkotyków odpłatnie i nieodpłatnie oraz udzielanie pomocy przy uprawie marihuany.

Dariusz T. zawieszony w obowiązkach duchownego

Już w kwietniu wikariusz został zawieszony przez kurię diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w swoich obowiązkach. - Do czasu wyjaśnienia sprawy, biskup diecezjalny polecił duchownemu, by wycofał się z posługi duszpasterskiej. Ksiądz nie będzie więc odprawiał dla wiernych mszy św., spowiadał, uczył religii w szkole, ani podejmował innych działań duszpasterskich - powiedział Gazecie Lubuskiej ks. Andrzej Sapieha, rzecznik kurii.