Minister rolnictwa wydał wyrok na pszczoły. Zielone światło dla Modesto 480 FS i Cruiser OSR 322 FS

dama_z_bagien 4 godziny temu Oceniono 48 razy 38

Budzę się rano i zaczynam zastanawiać - co dzisiaj usłyszę , co zostało zniszczone, spieprzone, pozabijane, do kogo będą strzelać , co uśmiercą ... Powiem Wam , że ta dawna Polska rządzona przez socjalistów tyle złego nie zrobiła, co robi obecna władza nieudaczników, dyletantów, wandali .... Ludzie !! obudźmy się z tego letargu , bo po nich tylko potop....