69-latek został przygnieciony przez ciągnik. Do szpitala zabrał go helikopter LPR

Do wypadku doszło w trakcie wycinki w lesie. Ciągnik przewrócił się na mężczyznę, gdy ten odciągał ścięte drzewo. Poszkodowany mógł spędzić w pułapce nawet kilka godzin. Portal kontakt24 informuje, że mężczyznę znalazł jego syn, który od razu wezwał pomoc. Około godz. 21 na miejsce przyjechało kilka zastępów straży pożarnej, policja oraz pogotowie.

69-latek w szpitalu

Mężczyzna został uwolniony spod ciągnika, a potem przewieziony na boisko w pobliskim Przerzeczynie. Stamtąd zabrał go śmigłowiec LPR. Poszkodowany trafił do specjalistycznego szpitala we Wrocławiu. W czasie akcji ratowniczej przez cały czas był przytomny.