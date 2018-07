Pogoda w najbliższych dniach będzie co prawda ciepła – termometry wskażą w okolicach 20 stop. C. i to w całej Polsce – jednak wystąpią burze i obfite deszcze. Do tego powieje silny wiatr, szczególnie na wybrzeżu.

Pogoda i ostrzeżenia w środę

Na środę IMGW wydało najwięcej ostrzeżeń, bo aż dla czternastu województw. Są to komunikaty ostrzegawcze I stopnia związane z burzami z gradem, silnym deszczem lub silnymi opadami. Na silne burze z gradem powinni przygotować się mieszkańcy województwa:

pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

kujawsko-pomorskiego,

mazowieckiego,

lubelskiego,

podkarpackiego,

świętokrzyskiego,

małopolskiego,

śląskiego.

Burze oraz intensywne opady prognozowane są dla województwa lubuskiego i wielkopolskiego, a silny deszcz i burze I stopnia wystąpią z kolei w województwie zachodniopomorskim. Natomiast same burze są prognozowane dla województwa podlaskiego i łódzkiego.

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW na środę

Burze w czwartek

W czwartek temperatury podskoczą o kilka stopni, a na południu kraju nieco się przejaśni. Front burzowy pozostanie na północy i w centrum kraju. Na ten dzień przewiduje się więcej ostrzeżeń związanych z intensywnymi opadami deszczu. Komunikaty ostrzegawcze I stopnia wydano dla województwa:

pomorskiego,

lubuskiego,

wielkopolskiego,

kujawsko-pomorskiego,

W związku z burzami z gradem IMGW wydało komunikaty ostrzegawcze I stopnia dla województwa:

warmińsko-mazurskiego,

podlaskiego,

mazowieckiego,

lubelskiego

Do tego w województwie lubuskim i wielkopolskim pojawią się silne burze. Natomiast w zachodniopomorskim można spodziewać się silnego deszczu wraz z burzami.

Pogoda. Gdzie prognozowana jest burza w czwartek?

Pogoda w piątek

W piątek temperatura wyniesie do 24 stop. C. w okolicach Szczecina, a także w Warszawie. Na ten dzień IMGW nie wydało na razie żadnych komunikatów ostrzegawczych.