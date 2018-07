Fundacja naczelnego "Gazety Polskiej" jednak z dotacją. 7,2 mln zł z państwowej kasy

viaac godzinę temu Oceniono 28 razy 12

Tomasz Sakiewicz: "Czasem zaglądam do listów z banku informujących o debecie na moim koncie, patrzę na ponaglenia zapłaty rachunków i kredytów i zastanawiam się, czy było warto?



Muszę się przyznać, że warto. Ja się rzeczywiście dorobiłem. Nieznani mi ludzie podchodzą do mnie na ulicy i dziękują za >>Gazetę Polską<< i za wszystko, co robimy – to niemal codzienna scena."



Natomiast znani redaktorowi ludzi podchodzą do niego i dają mu 7,2 mln złotych na fundację.

Warto było.