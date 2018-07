Podejrzane produkty wycofano już ze sprzedaży w pięciu europejskich krajach: w Austrii, Danii, Szwecji, Finlandii oraz Wielkiej Brytanii. Zagrożenie dla życia i zdrowia stanowiły mrożone warzywa, w których mogła znajdować się bakteria Listeria monocytogenes. Jest ona groźna przede wszystkim dla osób starszych, dzieci, kobiet w ciąży oraz osób o obniżonej odporności organizmu.

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega: w mrożonych warzywach może znajdować się bakteria Listeria monocytogenes Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta

9 ofiar śmiertelnych. GIS przypomina o konieczności gotowania mrożonych warzyw

Według danych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, bakteria Listeria monocytogenes do połowy czerwca zabiła w Europie 9 osób. W swoim oświadczeniu Główny Inspektorat Sanitarny przypomniał, że mrożone warzywa należy zawsze przygotowywać zgodnie z instrukcją na opakowaniu, a więc ugotować je. Dotyczy to także warzyw, które dodajemy do sałatek, dipów czy smoothie. Nieugotowane, mrożone warzywa stanowią zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia osób, które je spożywają.

Parówki z szynki "Simply food" wycofane ze sklepów. GIS znalazł w nich groźne bakterie >>>

Prawdopodobnie bakteria Listeria monocytogenes znajduje się w mrożonej kukurydzy Fot. Tomasz Stańczak / Agencja Gazeta

Bakteria Listeria monocytogenes atakuje. Czym jest listerioza?

Listerioza to rzadka, ale niebezpieczna choroba, którą wywołuje bakteria Listeria monocytogenes. Jest szczególnie niebezpieczna dla osób osłabionych, dzieci, starców oraz kobiet w ciąży. Osoby, które cierpią z powodu listeriozy obserwują zazwyczaj objawy zbliżone do grypy lub zapalenia dróg moczowych. U osób osłabionych listerioza może wywoływać zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, a u kobiet w ciąży obumarcie płodu oraz poronienia.