Budowa zamku w Puszczy Noteckiej. Agenci CBA weszli do siedziby RDOŚ w Poznaniu

We wtorek siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu pojawili się kontrolerzy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Sprawa dotyczy budowy zamku w Stobnicy (woj. wielkopolskie) na terenie Puszczy Noteckiej.

Jak zastrzega Temistokles Brodowski z CBA, to nie kontrola, ale prośba o konkretne dokumenty. - Kontrolerzy CBA poprosili w poznańskim RDOŚ o dokumenty związane z warunkami zabudowy obiektu w Stobnicy. Poprosili także o przekazanie dokumentów dotyczących oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 - wyjaśnia Brodowski.

Zamek w Puszczy Noteckiej. Kontrola MŚ

Wcześniej kontrolę budzącej kontrowersje budowy na terenie Puszczy Noteckiej zapowiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk. Minister powiedział, że kontrola rozpocznie się już we wtorek.

- Liczę na to, że jej wyniki dadzą jednoznaczną odpowiedź co do przebiegu procedury wydania decyzji, umożliwiającej budowę - podkreślił.

Zamek w Puszczy Noteckiej. Historia budowy

RDOŚ w Poznaniu raport w sprawie budowy w Stobnicy opublikowała w styczniu 2015 roku i nie widziała żadnych przeciwwskazań co do budowy zamku w Puszczy Noteckiej, choć działka umiejscowiona jest w obszarze chronionym Natura 2000.

Spółka D.J.T., złożyła wniosek o pozwolenie na budowę zamku w Stobnicy już w 2009 roku. Radni, przedstawiciele Izby Rolniczej, Urząd Marszałkowski i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - wszyscy dali zielone światło na przeprowadzenie inwestycji.

Budynek ma mieć 14 nadziemnych kondygnacji i będzie miał kilkudziesięciometrową wieżę. Ma się w nim znaleźć prawie 50 mieszkań, a na stałe ma go zamieszkiwać około 100 osób i 10 osób obsługi.