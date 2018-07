Bezkarni rowerzyści kontra bezmyślni kierowcy. Internauci reagują na tekst o wypadkach z winy rowerzystów

Nikt nie widzi fundamentalnego problemu: NIEOBECNOŚĆ POLICJI NA DROGACH! Przepisy nawet najlepsze, są martwe jeśli brak legalnego egzekutora. Nieprzestrzeganie przepisów to nie tylko domena rowerzystów. Nie wyelimunjemy trąbieniem i połajankami takich zjawisk jak: bezczelne przecinanie rowerem jezdni na przejściu dla pieszych (wczoraj pan rowerzysta zasuwał ostro ścieżką dla rowerów, widział mnie, ja jego, a on postanowił skrócić sobie drogę jadąc po zebrze w taki sposób, że prawie wbił mi się w bok, do czego by nie doszło gdyby prawidłowo skorzystał z przejazdu rowerowego); tragedią są rowerzyści "na prawie" czujący się zwolnieni ze szczególnej ostrożności na skrzyżowaniu, prawdziwą zmorą robią się motocykle i skutery wyprzedzające na ciągłych liniach i przeciskające się pomiędzy i tak ściśniętymi autami stojącymi w korku. I żeby nie było gadania: rowerem przejeżdżam 2-3 tys km rocznie ale dojeżdżając do przejazdu rowerowego upewniam się, że nikogo nie zmuszę do gwałtownego hamowania.