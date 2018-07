Pogoda na tydzień. Wracają burze i silne deszcze. Ostrzeżenia dla całej Polski [POGODA]

Pogoda we wtorek

We wtorek prognozuje się lokalne burze i deszcz na terenie województwa pomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Opady deszczu wyniosą 20 l/mkw, a w trakcie burz wiatr będzie wiał z prędkością do 80 km/h. Z kolei na Mazurach i w województwie podlaskim przewiduje się tylko opady. W pozostałej części naszego kraju ma być słonecznie.

Ostrzeżenia burzowe

We wtorek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia związane z intensywnymi opadami deszczu oraz burzami dla województw: wielkopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, śląskiego i małopolskiego. Intensywne opady deszczu oraz burze przewiduje się co najmniej przez kolejne trzy dni. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia niemal dla całego obszaru Polski.

Pogoda w środę

W środę burzowy front zapanuje już na obszarze całej Polski. Najzimniej na Pomorzu – nieco ponad 20 stop. C, podczas gdy w okolicach Podkarpacia możemy spodziewać się nawet 28 stop. C.

Pogoda w czwartek

W czwartek powinniśmy znowu nastawić się na deszcz i lokalnie występujące burze z gradem. W trakcie burz ponownie pojawi się silny wiatr wiejący z prędkością do 80 km/h. Ochłodzi się w zachodniej części kraju – termometry mogą tam wskazać poniżej 20 stop. C. Podobne temperatury przewidywane są na Pomorzu.

Pogoda w piątek

W piątek pogoda ma się poprawić.Temperatura ma wynieść nawet do 25 stopni C. na zachodzie kraju. Nadal przewiduje się przelotne deszcze i lokalnie burze z gradem, ale IMGW nie wydało ostrzeżeń na piątek. Można więc zakładać, że opady będą mniejsze niż w poprzednich dniach.

Pogoda na weekend

Pogoda w weekend będzie nieco lepsza niż we wcześniejsze dni. W sobotę niebo zacznie się rozjaśniać wszędzie za wyjątkiem północno-wschodniej Polski – tam też przewiduje się silne burze. Temperatury tego dnia wyniosą od 24 stop. C. na Mazurach do 27 stop. C. w okolicach Dolnego Śląska. W sobotę pogoda nad morzem będzie wciąż dość pochmurna, podobnie jak i w niedzielę. Niemal na całym wybrzeżu wystąpią również przelotne burze.