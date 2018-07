Uczeń spod Wrocławia miesiącami zmuszał koleżankę do seksu. Szantażował ją nagimi zdjęciami

O dramacie dziewczyny zmuszanej do seksu przez nastolatka spod Wrocławia informuje "Gazeta Wrocławska". Według informacji gazety 18-latek przez kilka miesięcy wykorzystywał swoją młodszą koleżankę.

Wrocław. Licealista zmuszał koleżankę do seksu

Uczeń wrocławskiego liceum miał szantażować dziewczynę jej nagimi zdjęciami i filmami, groził, że jeśli nie będzie zgadzała się na współżycie, zostaną opublikowane. Nie wiadomo, jak wszedł w ich posiadanie

Prokuratura nie zdradza żadnych szczegółów tej sprawy. Według "Gazety Wrocławskiej" dziewczyna wielokrotnie była szantażowana i zmuszana do seksu. 18-latek żądał od niej również kolejnych zdjęć. Według śledczych mężczyzna raz przekazał je innej osobie.

Prokuratura we Wrocławiu potwierdza

Kilka tygodni temu mężczyzna został zatrzymany przez policję. Prokuratura złożyła do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie, ale sąd pierwszej instancji się temu nie przychylił. Mężczyzna trafił do aresztu dopiero po zażaleniu prokuratury do sądu okręgowego. Gazeta.pl skontaktowała się z Prokuraturą Okręgową, by sprawdzić te informacje. - Mogę tylko potwierdzić, że mamy taką sprawę i nic poza tym - usłyszeliśmy w PO we Wrocławiu. 18-latkowi za zmuszanie dziewczyny do współżycia grozi do 12 lat więzienia.

Gdzie szukać pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002 lub pod numer 112. Więcej informacji >>>