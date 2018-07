Świnoujście: Zachowywał się dziwnie, a po zatrzymaniu zmarł. Był pod wpływem "flakka zombie"

Do zdarzenia doszło na ulicy Grunwaldzkiej w Świnoujściu. Pod koniec czerwca zauważono tam dziwnie zachowującego się mężczyznę. Na filmiku widzimy jak najpierw chowa się pod drzewem, potem zaczyna krzyczeć i machać rękami. W pewnym momencie rzuca się pod przejeżdżający samochód, upada i znowu wstaje.

Zombie w Świnoujściu

Mężczyzna, który zachowywał się jak zombie, miał posiadać również "nadludzką" siłę - twierdzą świadkowie zdarzenia. Parę osób próbowało go obezwładnić, lecz nie dali mu rady. Dopiero policjantom udało się go zatrzymać i skuć w kajdanki. Niestety chwilę później stracił on przytomność. Pomimo reanimacji przeprowadzonej przez ratowników nie udało się go uratować.

"Flakka zombie"

Jak twierdzą eksperci, którzy widzieli ostatnie chwile mężczyzny na filmiku, mógł on być pod wpływem silnego środka narkotycznego tzw. „flakka zombie”. Jego oficjalna nazwa to alfa-PVP - jest to stymulant i psychodelik w jednym. Jeżeli mężczyzna był rzeczywiście pod wpływem „flakka zombie”, to jest on pierwszą ofiarą tego narkotyku w Polsce. Podobne efekty w zachowaniu dają również narkotyczne sole kąpielowe czy psychodeliczna fencyklidyna. „Flakka” jest groźnym narkotykiem. Zażycie nawet niewielkiej ilości może powodować trwałe zmiany w układzie nerwowym.