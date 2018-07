Rydzyk dziękuje narodowcom za blokowanie Marszu Równości. "Jaka to jest piękna młodzież"

W Częstochowie po raz pierwszy przeszedł Marsz Równości. Manifestacja odbyła się w ten sam weekend, w którym na Jasnej Górze odbywała się pielgrzymka Rodzin Radia Maryja. Narodowcy od początku zapowiadali próby blokowania marszu. Kontrmanifestanci m.in. z ONR mieli z kolei transparenty z napisami "Dziś homoseksualizm, jutro pedofilia" i skandowali "zakaz pedałowania". Od manifestujących rozdzielała ich policja.

Jak relacjonuje lokalna "Gazeta Wyborcza", mężczyźni z orłem na piersi oburzali się: "Policyjna pała broni dziś pedała". Na zdjęciu Agencji Gazeta widać, jak kordon policji oddziela Marsz Równości od kontrmanifestacji. Później Młodzież Wszechpolska chwaliła się, że "dzięki nim nie doszło do sprofanowania Klasztoru Jasnogórskiego".

Za to dziękował im ma antenie Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk. - Na Pańskie ręce chciałbym złożyć serdeczne "Bóg zapłać" za waszą postawę patriotyczną i katolicką - mówił w rozmowie z Robertem Winnickim, szefem Ruchu Narodowego. Duchowny chwalił narodowców, którzy biorą udział też w innych demonstracjach, w tym Marszu Niepodległości 11 listopada. - Ja się na tych marszach niesamowicie buduję tym, jaka jest piękna młodzież - mówił.

Dla mnie bardzo przykre jest to, że nie raz słyszę krytykę ze strony starszych i dorosłych ludzi, mających ambicję bycia w elicie. Jak słyszę krytykę tej młodzieży, takie poniewieranie i odbieranie godności tej młodzieży, to myślę, że jest to jakieś nieporozumienie

- mówił o. Rydzyk. - Dziękuje wam za wczoraj też, za to świadectwo. A to, co jest w tej chwili, to jest to, co marksiści mówili: iść przez uczelnię, szkoły, media, parlamenty - dodał. Zapewniał, że Polska jest "wyspą katolicyzmu i zdrowego myślenia".

Winnicki: Napływu marksizmu kulturowego i genderyzmu

Szef Ruchu Narodowego mówił w Radiu Maryja, że "obecnie borykamy się z problemem napływu marksizmu kulturowego i genderyzmu". - Te ideologie zostały wypuszczone w latach 60. na Zachodzie, ze skrajnie lewicowych środowisk - stwierdził i dodał, że celem Parady Równości była "prowokacja i profanacja".

- Chodziło o to, aby stanąć na drodze i zablokować [Paradę Równości - red.]. Fizycznie nie dopuścić do tej profanacji. Należy działać spokojnie i bez agresji, ale zdecydowanie - opisywał działania narodowców. Opisywał to jako "wojnę manewrową".