We wtorek będzie ciepło, ale IMGW ostrzega przed burzami z gradem niemal w całym kraju [POGODA]

Pogoda we wtorek. Burze z gradem niemal w całym kraju, ale będzie ciepło (Fot.Tomasz Wiech / AG)

Pogoda we wtorek to burze z gradem niemal w całym kraju. Ominął jedynie wschodnie rejony Polski. Pocieszające jest to, że będzie w miarę ciepło, możemy też liczyć na duże przejaśnienia.

We wtorek pogoda będzie kapryśna. Z jednej strony w większości województw mogą wystąpić burze z gradem, z drugiej zaś będzie ciepło, a momentami też słonecznie. Pogoda we wtorek. Burze z gradem IMGW ostrzega przed burzami z gradem ostrzega województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, mazowieckie, łódzkie, dolnośląskie, śląskie, opolskie i małopolskie. Ostrzeżenia nie dotyczą wschodniej części kraju. Dobrą wiadomością dla mieszkańców województw, przez które mogą przejść burze jest na pewno to, że ciemne chmury nie zasłonią nieba na cały dzień, możemy spodziewać się częstych przejaśnień. Pogoda we wtorek przyniesie burze, ale będzie raczej ciepło. Temperatura wyniesie od 19 st. Celsjusza w Jeleniej Górze do 27 st. w Krakowie. Ciepło będzie też w Kielcach (25 st. Celsjusza), Lublinie (26 st.), Katowicach (26 st.). Wiatr będzie słaby i zmienny. W rejonach nieobjętych strefą burz mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Pogodę można śledzić na poniższej interaktywnej mapie: Z naturą nie ma żartów. Jak uniknąć porażenia piorunem, gdy zastanie nas burza?