Zaginęła Małgorzata Łapczyńska. Wyszła z domu w szarym dresie, do tej pory nie wróciła

monikakino 14 minut temu Oceniono 1 raz 1

Tak czytam komentarze i za głowę się łapię.

1) czy to że"fajna" czy "ładna" na jakieś znaczenie? Czy brzydkiej nie byłoby żal?

2) czy wszyscy ci, którzy dodają niepochlebne komentarze typu "dupa rozboli to wróci","wspiera POwskie sądy" chcieliby, żeby o waszej siostrze, żonie, matce tak pisano? Nie życzę nikomu (!) aby przechodził przez taką sytuację, ale NIE WIADOMO co się stało więc po co te durne komentarze? Nie umiesz pomóc w odnalezieniu lub nie masz informacji na ten temat? Nie pisz nic!