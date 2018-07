Olsztynek. Makabryczne odkrycie. W lesie wykopano ludzki szkielet zawinięty w worek

Kryminalne dochodzenie w Olsztynku zaczęło się w kwietniu tego roku. W jednym z domów w gminie Stawiguda doszło do pożaru, w wyniku którego zginęło dwóch mężczyzn. Prowadzący postępowanie w tej sprawie policjanci przesłuchali szereg osób. W czasie rozmów z mieszkańcami okolicznych domów niespodziewanie powróciła sprawa zaginięcia mężczyzny, który ponad 20 lat temu zamieszkiwał część domu, zniszczonego w trakcie pożaru.

Tajemnicze zaginięcie sprzed 20 lat. W gminie Stawiguda odnaleziono szkielet

W czasie przesłuchań policjanci często słyszeli powtarzające się wspomnienia o człowieku, który kiedyś zamieszkiwał spalony dom i nagle zniknął. Rozmówcy funkcjonariuszy często wspominali o tym, że sprawa ta miała miejsce ponad 20 lat temu i że rzeczy należące do tego mężczyzny nadal znajdują się w domu, który zamieszkiwał. Policjanci z Olsztynka zaczęli podejrzewać, że dwie dekady wcześniej w tym domu mogło wydarzyć się coś tragicznego. Ustalili jak się nazywał, ile miałby dziś lat i dowiedzieli się, że nadal jest zameldowany w gminie Stawiguda, a nikt nigdy nie zgłosił jego zaginięcia.

Zaginiony mężczyzna, którego nikt nie szukał. Dzieci myślały, że „pewnie gdzieś sobie żyje”

W trakcie dalszego dochodzenia funkcjonariusze policji dotarli do rodziny zaginionego mężczyzny. Jego rodzeństwo utrzymuje, że ich kontakt urwał się ponad 20 lat temu. Dzieci mężczyzny szukały go na własną rękę, jednak nigdy nie zgłosiły zaginięcia ojca, ponieważ ten nadużywał alkoholu i, jak mówią jego dzieci, „pewnie gdzieś sobie żyje”. Policjanci rozmawiali także z człowiekiem, który mieszkał kiedyś w spalonym w trakcie pożaru domu. Mężczyzna ten zeznał, że przed jego przeprowadzką z mieszkania obok można było wyczuć fetor.

Olsztynek. Makabryczne odkrycie policji. Czy znaleziony w lesie szkielet to zaginiony 20 lat temu mężczyzna? Fot. KMP Olsztyn

Makabryczne odkrycie w pobliskim lesie. Policjanci odkopali szkielet zawinięty w worek

Policjanci z Olsztynka doszli do wniosku, że w tym domu doszło kiedyś do zabójstwa. Sprawa nabrała charakteru śledztwa nadzorowanego przez olsztyńską prokuraturę. Podczas przeszukania piwnicy spalonego domu funkcjonariusze odnaleźli tajemnicze pomieszczenie zasypane gruzem. Nie pomogło to jednak w rozwiązaniu zagadki. Podczas zbierania kolejnych dowodów w sprawie, policjanci ustalili, że ponad 20 lat temu w spalonym domu doszło do awantury, w wyniku której zginął człowiek. Rozmowy z mieszkańcami gminy doprowadziły policjantów do oddalonego o 1,5 kilometra lasu.

Zaginięcie czy morderstwo? Policjanci z Olsztynka rozwiązują sprawę sprzed 20 lat Fot. www.policja.pl

W czasie poszukiwań w lesie położonym w gminie Stawiguda odnaleziono zawinięty w szmaciany worek szkielet człowieka. Czy jest to zaginiony 20 lat temu mężczyzna? Śledczy oczekują na wyniki badań, które prowadzone są na odnalezionych w ziemi szczątkach. Wstępna analiza pokazała urazy mechaniczne na szkielecie, co pozwala podejrzewać, że jest to ofiara morderstwa.