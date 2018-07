Mieszkanie Plus. Lokatorzy skarżą się tuż po otwarciu. "Nie mówili, że domy są w polu"

art_102 godzinę temu Oceniono 14 razy 10

Z rur się leje, domy zalewa, ściany mokre, za chwilę grzyb się pojawi, ale mieszkańcy zadowoleni:)))) No to po co sie starać, jak byle gów...o rzucą, a ludziska płacą, poprawiają na swój koszt i się cieszą, bo mają swoje mieszkania plus.

Nawet to, że mieszkania są w szczerym polu zauważyli dopiero "za chwile" - " z początku mieszkania robiły dobre wrażenie, tak z zewnątrz, jak i w środku. Z czasem zaczęły się problemy. - Nikt nas nie ostrzegł, że zamieszkamy w szczerym polu - żalą się mieszkańcy"

W sumie, można to podsumować, że a nic więcej nie zasluzyli..!