Małgorzata Gersdorf poszła na urlop. Są problemy z wypłatą jej wynagrodzenia

gandalph godzinę temu Oceniono 14 razy 8

Pisowcy albo rżną głupa, albo nie rżną, bo są głupi. To jest dokładnie tak samo, jak z pierwszeństwem przejazdu na skrzyżowaniu:

policjant kierujący ruchem -> światła -> znaki drogowe -> ogólne przepisy ruchu. Taka kolejność!!! Jeżeli policjant stoi na skrzyżowaniu i zamyka ruch w jednym kierunku, a jakiś baran wjedzie, bo ma zielone światło, i spowoduje wypadek, to ma poważny problem.

Tu jest podobnie

Konstytucja -> ustawa -> rozporządzenie -> zarządzenie.

Skoro sprawa kadencji I Prezesa SN jest uregulowana w konstytucji, to ustawodawca może się cmoknąć w trąbkę. Nie może skrócić kadencji w drodze ustawowej.

To już komuniści byli mądrzejsi, bo się połapali, że jedną z przyczyn zapaści PRL było tzw. prawo powielaczowe. Właśnie po to powołali Trybunał Konstytucyjny, aby byle kacyk ministerialny zarządzeniem nie mógł ingerować w ustawy i konstytucję. Pisuarom się wydaje, że wymyślili koło.