smith81 2 godziny temu Oceniono 27 razy 11

ogólnie to nie przepadam za Szpakowskim i jego komentarzem bo lata świetności ma za sobą . jednak szanuję i doceniam tyle lat pracy w tej roli. wyzywanie go przez beneficjentów dojnej zmiany udowadnia że PIS to jednak stan umysłu. ciężko chorego umysłu.