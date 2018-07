W Puszczy Noteckiej trwa budowa zamku. Na sztucznej wyspie i w obszarze Natura 2000

apollo1966 godzinę temu Oceniono 22 razy 16

Te całe RDOŚ w całej Polsce to organizacje przestępcze. Dokonuje się tam przestępstw przeciw ochronie środowiska. Jako takie powinny zostać zlikwidowane, ale obecnie w Polsce niszczenie przyrody to narodowy i religijny obowiązek, a to, co narodowe i religijne, jest u nas państwowe, zatem jest to także obowiązek państwowy, więc takie organy jak RDOŚ, które w każdym normalnym kraju zostałyby uznane za przestępcze, będą u nas nadal niszczyć przyrodę.