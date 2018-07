Wypadek na kolonii na Dolnym Śląsku. Koń potrącił 10-letnią dziewczynkę. Zabrał ją śmigłowiec LPR

mzungu2 przed chwilą 0

Panie redaktorze: dzieci były na "koloniach" ( liczba mnoga, jeśli mamy na myśli forme wypoczynku dla dzieci) . Jeśli były na " kolonii" to znaczy, że były w gospodarstwie odległym od głównych zabudowań wsi, do której należą. Mimo podeszłego wieku i mieszkania dość daleko od Polski coś tam jeszcze z zasad polszczyzny pamiętam. Tylko, za co ja Wam płacę ten abonament?