Marsz Równości w Częstochowie zakończy się pod Jasną Górą. Narodowcy planują kontrprotesty

Częstochowa to miasto, w którym mieszka ok. 220 tysięcy ludzi i ich życie nie ma nic wspólnego z Jasną Górą - sanktuarium, które na co dzień nie ma nic wspólnego z normalnym życiem miasta. Proszę nie traktować Częstochowy wyłącznie przez pryzmat klasztoru, jako "miasta pod Jasną Górą", bo jest to fałszywy obraz. Mieszkańcy mają oczywiście bardzo różne poglądy, ale mają takie samo prawo je wyrażać - w tym orientację seksualną - jak mieszkańcy innych miast. Nie można ograniczać im praw obywatelskich tylko dlatego, że żyją w mieście, gdzie jest też klasztor.