Kąpieliska k. Ustki zamknięte przez białe bryły. "Zanieczyszczenie niezidentyfikowaną substancją"

Kąpieliska Poddąbie i Dębina będą zamknięte do odwołania. Sanepid w Słupsku w piątek wydał zakaz kąpieli w związku z bryłami nieznanej substancji, które pojawiły się na tych dwóch plażach w okolicy Ustki. W komunikacie sanepidu czytamy o "zanieczyszczeniu wody i plaży niezidentyfikowaną substancją stałą".

Substancji nie da się od razu usunąć, na plażach zgromadziło się jej za dużo, dlatego trzeba było zamknąć kąpieliska.

Białe bryły z plaż k. Ustki mają poszarpane krawędzie, letnicy i sami pracownicy sanepidu opisują, że przypominają wosk - podała TVN24. W grudniu 2016 opisywaliśmy, że morze w okolicy Łeby wyrzuciło na plażę podobne białe bryły. Była to parafina wyrzucana nielegalnie z przepływających statków.

Parafina nie jest groźna. Jednak do czasu wyjaśnienia sytuacji w okolicy Ustki i przebadania białych brył, lepiej słuchać zaleceń sanepidu i udać się na inne kąpielisko. Wykaz aktualnie badań z kąpielisk w tym rejonie znajdziecie na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku.