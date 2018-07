The Rolling Stones w Warszawie. Wałęsa napisał list do Jaggera ws. zmian w Sądzie Najwyższym

W przeddzień koncertu The Rolling Stones, Lech Wałęsa wystosował list otwarty do legendarnej grupy rockowej. Pisze o trwającym kryzysie wokół Sądu Najwyższego. Były prezydent wspomina, że wielu ludzi czeka z niecierpliwością na koncert na Stadionie Narodowym. "Ale w Polsce dzieją się złe rzeczy"- alarmuje.

"Ludzie poświęcili tu wiele na rzecz wolności słowa. Wolności artystycznej. Rozumieli, że aby bronić tych wartości, sądy muszą być niezależne od rządu. (...) Dziś owoce ich prac są zagrożone"- pisze Wałęsa.

Obecny reżim chce zniszczyć niezależność sądownictwa w Polsce. W zeszłym roku ubezwłasnowolnił on Trybunał Konstytucyjny. Teraz, z jasnym pogwałceniem konstytucji, zwalnia sędziów Sądu Najwyższego, by na ich miejscu umieścić marionetki. To nie jest wolność

- czytamy w liście. Były prezydent zaznacza, że choć wiele osób protestuje przeciwko temu, to "potrzebują oni wsparcia". Prosi, by w trakcie koncertu The Rolling Stones wykonali gest lub powiedzieli coś w sprawie sądownictwa. "Wiele by to dla nich znaczyło" - pisze Wałęsa.

Lech Wałęsa na proteście przed SN: "Cały świat wyśmiewa PiS"

W środę Lech Wałęsa przemawiał na proteście przed Sądem Najwyższym w Warszawie. Tego dnia protesty odbyły się też m.in.: w Krakowie, Katowicach, Nowym Sączu i Koszalinie.

- Słuchajcie, ale 100 tys. to was tu nie ma - zażartował na początku przemówienia Lech Wałęsa. - Dziś zagrażają nam nie zewnętrzne siły, a wewnętrzne. Oni są przestępcami - powiedział pod adresem rządzących były prezydent. - Proszę was, dyskutujcie, bądźcie solidarni. Musimy rozliczyć tych ludzi w swoim czasie, bo to zamach na interesy Polski. Cały świat ich wyśmiewa - dodał Wałęsa.

- Trzeba tych przestępców jak najszybciej usunąć, bo szkodzą Polsce - dodał. Tłum skandował "Lech Wałęsa".

The Rolling Stones w Polsce po raz czwarty

Koncert The Rolling Stones wieczorem 8 lipca na Stadionie Narodowym będzie czwartym występem grupy w Polsce.

Wcześniej Stone'si grali w 2007 roku na warszawskim Służewcu, w 1998 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie, oraz w 1967 roku w Sali Kongresowej.

Zmiana w ustawie o Sądzie Najwyższym. O co chodzi?

Przeforsowana przez PiS ustawa o Sądzie Najwyższym obowiązuje od 3 kwietnia, ale jeden z jej zapisów przypada na noc z 3 i 4 lipca. Chodzi o przepis, który obniża wiek sędziów SN z 70 do 65 lat, chyba że złożyli wcześniej wniosek do prezydenta z prośbą o przedłużenie prac.

Takich sędziów jest 27, ale 16 złożyło wnioski do prezydenta. Zgodnie z ustawą w nocy z 3 na 4 lipca 11 sędziów Sądu Najwyższego w praktyce kończy swoją kadencję.

Ta zmiana doprowadziła do sporego sporu o konstytucję. Zgodnie z zapisanymi w ustawie zmianami z SN powinna odejść I Prezes prof. Małgorzata Gersdorf, choć jej kadencja powinna trwać sześć lat (2014-2020). Tak, jak głosi art. 183 konstytucji.