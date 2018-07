Tatrzański Park Narodowy ostrzega turystów przed aktywnym obrywem skalnym Świnica-Zawrat

Pogoda w maju sprawiła, że szlak łączący Świnicę z Przełęczą Zawrat stał się bardzo niebezpieczny. Deszcz i przymrozki doprowadziły do erozji Niebieską Turnię, powstało osuwisko skalne, które jest zagrożeniem dla turystów - ostrzegają pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Informację wraz z zdjęciem zamieszczono również na popularnym profilu Tatromaniak.

"Tak wygląda aktualnie rejon obrywu skalnego na szlaku Świnica-Zawrat. Szlak nadal jest zamknięty dla ruchu turystycznego, mimo to niektórzy decydują się na przechodzenie go. Grozi to śmiertelnym niebezpieczeństwem, kolejna część skały może się oderwać w każdej chwili! Apelujemy o podejście do tej sytuacji poważnie i wstrzymanie się z wycieczkami na ten odcinek!"

Wiadomo, że ten dość popularny szlak na pewno nie będzie dostępny do końca wakacji.