Tragiczny wypadek w Lublinie. Nie żyją dwie osoby. Kierowca mazdy z dużą siłą wpadł na słup

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w piątek ok. godz. 22.30 w Lublinie. Kierujący mazdą stracił panowanie nad kierownicą, samochód zjechał na prawą stronę i uderzył w słup oświetleniowy. Z auta na zewnątrz wypadli siedzący na tylnej kanapie pasażerowie - 45-letnia kobieta i 17 latek. Oboje zginęli na miejscu. Kierujący mazdą 45-letni mężczyzna oraz 44-letni pasażer z obrażeniami trafili do szpitala. Obaj byli nietrzeźwi. Wstępnie przeprowadzone badania wykazały, że kierujący miał 0,6 promila alkoholu, a pasażer blisko 3.

Przed północą doszło do śmiertelnego wypadku w miejscowości Stary Rachów w powiecie kraśnickim. Kierujący renault megane stracił panowanie nad pojazdem. Samochód zjechał z drogi do rowu, a następnie uderzył w drzewo. 57-latek zginął na miejscu zdarzenia.

Sobota również zaczęła się tragicznie. Kilka minut po godz. 4 nad ranem doszło do wypadku w Niedrzwicy Dużej. 34 letni mężczyzna jechał w stronę Kraśnika. Na łuku zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Kierowca audi trafił do szpitala. Niestety 34-latka nie udało się uratować.