Festiwal Metal Doctrine odwołany. Imprezy w Piekarach nie będzie po protestach księży i PiS

caius1 2 godziny temu

Żal mi funkcjonariusze KK. Muzą się czuć bardzo niepewnie skoro zakazują wszystkiego co może wywołać refleksję nad ich nauką. Dla wyjaśnienia; NIE jestem fanem muzyki tzw. "metalowej".



To samo z aborcją, związkami partnerskimi i dłuuugą listą nakazów i zakazów którą KK albo już się udało albo usilnie stara się wpisać do prawa. Gdyby ludzie byli przekonani do ich nauki to przypadków działań sprzecznych z nauką KK powinno być w Polsce co najwyżej tyle ilu jest zadeklarowanych nie-katolików. Jak jest każdy wie.



Moim zdaniem "grzechem pierworodnym" KK, z którego wynika efektywne odwracanie się przez "wiernych" dudą do większości jego nakazów jest doktrynalne utożsamianie "wiernych" z owcami a księży z pasterzami. Wierni wyraźnie nie lubią jak ich się uważa za bezwolne owce.



NiePiS