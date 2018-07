Rezydenci: "Rząd zerwał porozumienie". Będą protesty. "Przepraszamy pacjentów za to, co nastąpi"

krzych.korab 15 minut temu Oceniono 5 razy 5

Rząd to są kłamcy i oszuści! Jezus takich nazywał obłudnikami, a Kochanowski napisał;

Modli sie pod figurą,

a diabła ma za skórą.

Jak zresztą wszyscy ci posłowie PiS którzy przysiegali na Konstytucję że bedą ja chronić, a tera bezczelnie łamią swoją przysiegę. Należy w konstytucji zapisać że to co zapisane w Konstytucji nie podlega interpretacji prawniczej, a ludzie łamiący jej zapisy traca stanowisko oraz mandaty poselskie. To samo dotyczy policjantów którzy przysiegali chronić Konstytucję a teraz i w przyszłości bedą zasłaniać się rozkazami. Jak gestapowcy.