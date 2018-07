Jacek Kurski nie oszczędza: "Wiadomości" dostaną nową oprawę graficzną. Za ok. 5,5 mln zł

Nowa oprawa "Wiadomości" TVP ma być nowoczesna i interaktywna. Jak informuje portal money.pl, oprawa zostanie stworzona w oparciu o technologię Vizrt. Jak czytamy w komunikacie giełdowym spółki Platige Image, umowę podpisano 5 lipca br. na okres 21 miesięcy. Oprócz stworzenia oprawy, umowa obejmuje też jej serwisowanie.

Nowa oprawa "Wiadomości" TVP

Ile dokładnie TVP zapłaci za nową oprawę "Wiadomości"? Dziennikarze money.pl obliczyli, że będzie to "nie mniej niż 5,59 mln zł". Wynika to z komunikatu giełdowego spółki, w którym napisano, że wartość umowy wynosi "ponad 8 proc. przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2017". Jak informuje portal money.pl, wyniosła ona niemal 70 mln zł.



Jak informuje portal wirtualnemedia.pl, nowa oprawa "Wiadomości" ma pojawić się jesienią, wraz z uruchomieniem nowego studia, które mieści się w budynku TVP przy pl. Powstańców w Warszawie.



Umowa z 5 lipca to druga umowa podpisana przez Platige Image na stworzenie nowoczesnej grafiki telewizyjnej. Pierwsza, podpisana w czerwcu br. z Telewizją Polsat, dotyczy przygotowania oprawy wizualnej rozgrywek UEFA, które Polsat będzie emitował w sezonach 2018-2019, 2019-2020 oraz 2020-2021. Jej wartość to połowa ceny nowej oprawy "Wiadomości" TVP (4 proc. przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2017).

Studio Platige Image odpowiada za produkcję m.in. nominowanej do Oscara animacji "Katedra" Tomasza Bagińskiego czy klipu "Miasto Ruin", który jest wyświetlany w Muzeum Powstania Warszawskiego.