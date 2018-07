Katastrofa samolotu Mig-29 w woj. warmińsko-mazurskim. Myśliwiec uderzył w ziemię i zapalił się

Do katastrofy samolotu Mig-29 doszło przed godz. 2 w nocy. Na razie nieznane są jej przyczyny. Dyżurny Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Krzysztof Sobków potwierdził agencji IAR, że pilot zginął.

Samolot uderzył o ziemię i zapalił się. Pilot zdążył się katapultować, ale został znaleziony martwy kilkaset metrów od wraku maszyny. Straż pożarna ugasiła ogień. Na miejscu katastrofy pracują służby.

Katastrofa samolotu - śledztwo prokuratury

Samolot należał do 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Śledztwo prowadzi Wydział do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W polskich Siłach Powietrznych służy 31 rosyjskich myśliwców Mig-29. Pierwsze weszły do służby w 1989 roku.