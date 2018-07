Przeszczepili skórę głowy u 7-latki. Jej włosy wkręciły się w podnośnik hydrauliczny

owca888 3 godziny temu Oceniono 10 razy 2

Brawo, lekarze, to superwiadomość.

Ale kto pisał ten news?

"Przeszczep skóry głowy... na skalpie"? Czu autor korzysta czasem ze słownika? Skalp to skóra z włosami zdarta z głowy, pomijając już fakt semantycznego nadużycia. A przeszczep to przeniesienie tkanki z jednego miesca w inne albo od kogoś innego. Tutaj dziewczynce porzyszyli zdartą skórę z powrotem. Czy naprawdę trzeba usensacyjniać wiadomość?