Niedziele handlowe w lipcu. Jak w weekend 7 i 8 lipca będą otwarte sklepy Biedronka, Lidl, Tesco?

Niedziele handlowe 2018. Lidl, Biedronka i Kaufland - jak będą czynne w ten weekend?

8 lipca to już druga niedziela w tym miesiącu. Oznacza to, że znacząca większość sklepów będzie zamknięta. Dla porządku przypomnijmy – niedziele handlowe w 2018 roku wypadają dwa razy w miesiącu, tj. w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, chyba że ze względu na święta i dni ustawowo wolne od pracy zadecydowano inaczej.

Większe zakupy można będzie za to zrobić w sobotę. W jakich godzinach będziemy mogli kupować w najbliższą sobotę w najpopularniejszych sklepach w Polsce?

Lidl – godziny otwarcia w sobotę 7 lipca

Lidl to jeden z tych sklepów, który w soboty otwarty jest dłużej. Ci, którzy chcą zrobić zakupy w najbliższy weekend, mogą udać się do Lidla w godzinach od 7:00 do 22:00. Sieć zachęca promocjami pod hasłem "Tania sobota w Lidlu". Przypomnijmy, że w niedziele handlowe Lidle otwarte są od 9:00 do 20:00, ale na to, aby pójść do Lidla w ostatni dzień tygodnia, będziemy musieli poczekać do 29 lipca. Lidl - wyszukiwarka sklepów.

Auchan – jak otwarte są sklepy w najbliższą sobotę?

Sieć sklepów Auchan to firma, która szybko zareagowała na wchodzącą w życie ustawę o zakazie handlu w niedzielę. W soboty sklepy Auchan otwarte są dłużej – od 7:00 aż do 22:00. Choć w tę niedzielę nie zrobimy zakupów w sklepach sieci Auchan, przypomnimy, że sklepy francuskiej sieci otwarte są w niedziele od 9:00 do 22:00. Auchan - tu znajdziesz konkretny sklep.

Biedronka – godziny otwarcia w soboty

Wśród popularnych sklepów wielkopowierzchniowych Biedronki to sklepy w soboty otwarte najwcześniej. 7 lipca będziemy mogli kupić coś w Biedronce już o 6:00 lub o 7:00 (w zależności od wielkości i lokalizacji sklepów - szczegóły poniżej). W soboty Biedronki są otwarte do późna – większość Biedronek zamyka się o 22:00, choć są też takie, w których można robić zakupy aż do 23:00. Dłuższe godziny pracy dotyczą przede wszystkim tych Biedronek, które znajdują się na niektórych dworcach. W godzinach 6.30-23 pracują w sobotę Biedronki na Dworcu Centralnym i Dworcu Wschodnim w Warszawie.

Która Biedronka otwarta w niedzielę 8 lipca?

Niektóre sklepy sieci Biedronka będą czynne w niedzielę 8 lipca, mimo że nie jest to niedziela handlowa. Adresy i godziny otwarcia znajdziesz pod zdjęciem.

Biedronki na dworcach czynne w niedzielę bez handlu 8 lipca

Biedronka - Dworzec Centralny w Warszawie - godz. 7-22 Biedronka - Dworzec Wschodni w Warszawie - godz. 6.30-23 Biedronka w Galerii Krakowskiej - godz. 6.15-22 Biedronka przy Dworcu w Poznaniu - godz. 9-20 Biedronka na Dworcu Głównym we Wrocławiu - godz. 9-20 Biedronka - Grudziądz przy dworcu - godz. 8-20

Biedronka - sprawdź sklepy w całej Polsce

Carrefour – jak otwarte są sklepy Carrefour w najbliższą sobotę?

7 lipca będziemy mogli zrobić zakupy w Carrefourze już od godziny 7:00. W zależności od tego, gdzie znajduje się dany sklep, Carrefour będzie otwarty do godziny 21:00 lub do 22:00. Godziny otwarcia konkretnej placówki Carrefour, Carrefour Express czy Carrefour Market można sprawdzić na stronie internetowej firmy.

Tesco – godziny otwarcia w sobotę 7 lipca

Wielkopowierzchniowe sklepy Tesco otwierają się bardzo wcześnie. Część placówek tej marki w sobotę rozpoczyna pracę już o 6 rano i pozostaje otwarta do godziny 23:00, choć bywa, że nawet do północy. Mniejsze sklepy Tesco mogą być otwarte od godziny 7:00 lub 8:00 i pracować do 22:00. Tesco - wyszukiwarka sklepów.

