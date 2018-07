Pociąg z Poznania do Szklarskiej Poręby odwołany w środku sezonu. Zabrakło maszynisty

paczacz 2 godziny temu Oceniono 7 razy 5

Proszę państwa. Pociąg ze Świnoujścia do Zakopanego "Piłsudczyk", czas przejazdu 96 godzin, w tym samym czasie był już opóźniony. A "Kamieńczyk" jedzie do Zielonej Góry* 18 godzin. Przerzuciliśmy maszynistę do Świnoujścia. Bo na stratę 18 godzin to my sobie jeszcze możemy pozwolić. Ale stracić 96 godzin? Nie nie! My na czas musimy patrzeć po gospodarsku! *Jak to "zielonej"?