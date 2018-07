Polak, specjalista od nurkowania w jaskiniach, może pomóc chłopcom uwięzionym w Tajlandii

Krzysztof Starnawski jest ratownikiem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mężczyzna pobił rekord w głębokości nurkowania w jaskini (w 2016 roku zanurkował na głębokość 278 metrów w albańskiej Vitori) i jest jednocześnie światowej sławy specjalistą w tej dziedzinie. Teraz znajduje się na liście płetwonurków, którzy zostaną wezwani do ratowania grupy chłopców i ich trenera.

Dzieci odnalezione w jaskini w Tajlandii >>>

Nurek z Polski na pomoc do Tajlandii

Krzysztof Starnawski przyznaje dla portalu gazetakrakowska.pl, że jest już nawet spakowany i gotowy do udzielenia pomocy. – Gdy tylko dostanę sygnał, wsiadam do samolotu lecącego do Tajlandii – mówi mężczyzna. Polak sam zgłosił się do pomocy. Na razie zbiera informacje na temat jaskini, w której uwięzieni są chłopcy. Ze względu na długi dystans pod wodą i bardzo wąskie przejścia czeka go trudne zadanie. – Nawet nam, doświadczonym nurkom, pokonanie tej drogi sprawi trudność – dodaje.

Plan A i plan B

Wezwanie nurków na pomoc wydaje się jednak ostatecznością. Oznaczałoby to bowiem, że chłopcy musieliby wyjść z jaskini pod wodą wraz z nurkami. Nauka nurkowania jaskiniowego zajęłaby im co najmniej kilka miesięcy, a do tego takie przejście byłoby bardzo ryzykowne. Dlatego plan A zakłada wydrążenie w skale szybu, przez który poprowadzona zostanie winda. Na razie trwa ocena geologiczna, która pozwoli zadecydować, czy w trakcie prac nie dojdzie do oberwania się skały.