Wykorzystały nieuwagę klientki i ją okradły. Policjanci poszukują dwóch kobiet z nagrania

Nie wyglądają na patologię, z pozoru normalne dziewczyny, jakich wiele. Jak 99% ludzi w tym kraju zapewne ochrzczone, w niejednej mszy świętej uczestniczyły, być może słyszały też o wyjątkowości Polaków na tle zepsutej Europy, o dumnym narodzie wstającym z kolan.



A jednak w krajach, które chce chrystianizować rządząca banda, nie kradną na taką skalę jak w Polsce. Ani w bezbożnej Holandii, ani w ateistycznych Czechach, nie mówiąc o dalekim Izraelu, a także - co może być przykre dla wszystkich rodzimych rasistowskich kołtunów - w krajach islamskich.



A u nas nie zostawisz telefonu na chwilę bez opieki, bo ci zaraz ukradną, i nie trzeba do tego kryminalistów na przepustce.



To jak to jest z tymi Polakami? Jak to jest z tą ich wiarą, religijnością, moralnością?



A może to złodziejski naród?