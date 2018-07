Pogoda na czwartek. Wracają upały, będzie słonecznie [PROGNOZA POGODY]

W czwartek w Polsce możemy spodziewać się pogodnej aury. Pogoda będzie letnia, jak przystało na lipiec, a termometry wskażą do 30 st. C we Wrocławiu, 29 st. w Poznaniu, Łodzi czy Warszawie.

W czwartek chłodniej będzie na północy Polski - 23 st. w Gdańsku i 19 st. we Władysławowie. Gdzieniegdzie pojawi się zachmurzenie, jednak będzie ono przejściowe.

Pogoda. Deszcz na południu Polski

Pogoda będzie gorsza tylko na południu Polski. W czwartek deszcz przewidywany jest m.in. w Krakowie i Rzeszowie. Za to na zachodzie, Poznań i Gorzów Wielkopolski mogą nawiedzić przejściowe burze.

Lipiec zapowiada się w Polsce na upalny: w najzimniejszy dzień lipca będzie 24 stopnie Celsjusza, a w najcieplejszy wspomniane 31 stopni.