Zwierzę, które pogryzło dzieci w Bieszczadach, to wilk. Potwierdziły to badania genetyczne

- Co to jest?

- Kura.

- Na pewno kura?

- Na pewno.

- A może pan się myli, może to nie jest kura, dajmy na to pies?

- To nie jest pies, to jest kura.

- Niech się pan dobrze przypatrzy. Twierdzi pan kategorycznie, że to nic innego jak tylko stworzenie nazywane kurą?

- Twierdzę kategorycznie, że to jest osioł!