Po 3 tygodniach walki o życie zmarła 17-letnia ofiara wypadku w Poznaniu

Wypadek BMW w Poznaniu. Samochód „owinął się” wokół słupa trakcyjnego

17-letnia Ola to kolejna śmiertelna ofiara wypadku samochodowego z 12 czerwca. Była jedną z pięciu osób jadących BMW, które uderzyło w słup trakcyjny w okolicach skrzyżowania ulicy Grunwaldzkiej i Bułgarskiej w Poznaniu. Kierujący samochodem stracił nad nim kontrolę. Auto przebiło barierki ochronne, uderzyło w słup bokiem, a następnie „owinęło się” wokół słupa i rozleciało na dwie części. Kierowca stracił panowanie nad samochodem na prostym odcinku drogi. Możliwe, że młodzi ludzie wracali z zakrapianej alkoholem imprezy.

Wypadek BMW w Poznaniu. Samochód 'owinął się' wokół słupa trakcyjnego Fot. www.gloswielkopolski.pl

Wypadek w Poznaniu. 2 pasażerów BMW nie żyje

Kierowca pojazdu, 21-letni mężczyzna, mieszkaniec Poznania, zginął na miejscu wypadku. Jak podaje poznańska policja, krótki okres posiadania prawa jazdy, dodatkowo brawurowa jazda mogły mieć wpływ na to, że doszło do tego wypadku. Cztery młode osoby, które jechały razem z nim zostały ciężko ranne i zostały przewiezione do dwóch poznańskich szpitali. Pasażerami były dwie kobiety oraz dwóch mężczyzn w wieku od 17 do 20 lat. Po wypadku BMW w Poznaniu 17-letnia Ola walczyła o życie przez trzy tygodnie. Przez cały ten czas nie odzyskała przytomności. Zmarła w jednym z poznańskich szpitali, do którego trafiła wraz z drugą ofiarą wypadku BMW.

Wypadek w Poznaniu. Zmarła 17-letnia pasażerka BMW Fot. www.gloswielkopolski.pl