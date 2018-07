Niedziele handlowe. Czy jutro (8 lipca) sklepy będą otwarte?

Niedziele handlowe 2018. 8 lipca to niedziela wolna od handlu

8 lipca nie zrobimy zakupów w galerii handlowej czy w wielkopowierzchniowym sklepie wielobranżowym – jutrzejsza niedziela to niedziela bez handlu. Jeżeli nasza lodówka świeci pustkami, warto wybrać się do sklepu już dziś, jednocześnie przygotowując się na to, że zastaniemy tam dość duże kolejki.

Dlaczego ta niedziela nie jest niedzielą handlową? Zasada jest prosta: według ustawy o zakazie handlu w niedzielę do końca 2018 roku niedziele handlowe wypadają dwa razy w miesiącu – są to zawsze pierwsza i ostatnia niedziela miesiąca, chyba, że ze względu na wypadające w danym miesiącu święta i dni wolne od handlu zadecydowano inaczej. Pozostałe dwie lub trzy (jak to ma miejsce w przypadku lipca, ale też sierpnia) niedziele to niedziele wolne od handlu.

Niedziele handlowe. Czy zakaz handlu w niedziele obowiązuje wszystkie sklepy?

Podział na niedziele handlowe i niedziele bez handlu nie dotyczy wszystkich branż. Ustawa o zakazie handlu wymienia 32 wyjątki od tej zasady, czyli sklepy i placówki, w których możemy kupować bez ograniczeń przez wszystkie niedziele w roku. Do najważniejszych spośród nich należą m.in. apteki, kliniki dla zwierząt, piekarnie, placówki pocztowe czy stacje benzynowe.

Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

Twórcy ustawy pomyśleli także o branży gastronomicznej – otwarte mogą być restauracje, kawiarnie, lodziarnie czy cukiernie. Ze względu na zakaz handlu w niedzielę nie ucierpią także turyści oraz miłośnicy kultury – instytucje takie jak kina, teatry czy muzea mogą handlować bez ograniczeń, podobnie jak punkty związane z turystyką, np. hotele, sklepy z pamiątkami czy wypożyczalnie sprzętu wodnego.