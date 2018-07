Wikipedia wyłączona na 24 godziny. Wikipedyści protestują przeciwko dyrektywie UE

bardzo dobra inicjatywa... Skorzystajmy z linków, które są umieszczone na aktualnej stronie wikipedii i zobowiążmy naszych ue parlamentarzystów do głosowania przeciwko tej ustawie...

Pewnie to niewiele wniesie bo ci nasi przedstawiciele to sprzedajne ku... są ale niech mają świadomość, że głosują nie zgodnie z wolą swoich wyborców...