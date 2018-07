Andrzej Duda wskazał zastępcę Gersdorf? Profesor Matczak wyjaśnia, dlaczego nie mógł tego zrobić

Sędzia Iwulski został wskazany przez prof. Gersdorf jako jej zastępca, nie następca, na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o SN. Ten przepis nie przewiduje żadnego udziału Prezydenta, a więc Prezydent nie może nikogo na podstawie tego przepisu wskazać.

Prezydent może powołać osobę pełniącą obowiązki I Prezes SN na podstawie art. 111 ustawy o SN. Ten przepis daje Prezydentowi wprost prawo do powołania takiego komisarza wtedy, gdy I Prezes przechodzi w stan spoczynku, bo skończyła 65 lat.

Jeżeli Prezydent twierdzi, że sędzia Iwulski działa na podstawie art. 14, to potwierdza tym samym, że I Prezes nie przeszła w stan spoczynku. Tylko powołanie sędziego Iwulskiego na podstawie art. 111 ustawy dowodziłoby, że przeszła. A takiego powołania na podstawie art. 111 Prezydent nie dokonał także z tego powodu, że musiałby mieć na to zgodę Premiera (kontrasygnatę), a także dlatego, że sędzia Iwulski ma 66 lat i nie złożył do Prezydenta odpowiedniego wniosku o przedłużenie.

Prezydent "podczepił się" pod decyzję prof. Gersdorf

Konkluzja: Prezydent nie był w stanie powołać komisarza, więc „podczepił” się pod decyzję prof. Gersdorf i udaje, że to jego decyzja. Efekt jest jednak taki, że działając na podstawie art. 14 a nie 111 jednoznacznie potwierdził, że prof. Gersdorf nie przeszła w stan spoczynku.

Dziennikarzom sugeruję proste pytanie do Prezydenta: skoro Prezes Gersdorf przeszła w stan spoczynku, dlaczego Prezydent nie powołuje osoby p.o. prezesa na podstawie art. 111 ustawy o SN - przecież to jego obowiązek. Jeśli odpowie, że powołał na podstawie art. 14 ustawy o SN, należy poprosić o wskazanie, gdzie w przepisie art. 14 jest mowa o Prezydencie. Jest to pytanie podchwytliwe, bo odpowiedź brzmi: nie ma tam o Prezydencie ani słowa. Albo więc Prezydent łamie swoją własną ustawę, bo nie wykonuje obowiązku z art. 111, albo łamie ją, bo przekracza swoje uprawnienia, nieudolnie działając na podstawie art. 14, który żadnych uprawnień mu nie daje. I tak źle, i tak niedobrze. Ale dobrze, że I Prezes nadal jest I Prezes.