Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski: Wybijanie dzików to polska racja stanu

k.soze godzinę temu Oceniono 5 razy 5

Raz jeszcze (bo już to kiedyś opisywałem):

Dziki nie przenoszą ASF do świńskich ferm bo w jaki sposób ? Musiały by tam wchodzić.

##początek cytatu##

Cytat ze specjalistycznego portalu hodowlanego:

Najczęściej wprowadzenie wirusa ASF do kraju wolnego od choroby następuje poprzez transport, mięso, produkty mięsne, odpadki kuchenne i poubojowe, pochodzące od chorych świń i dzików.

Najczęstszą przyczyną zakażenia świń jest bezpośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi lub zakażonymi odpadkami żywnościowymi.

W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest łatwe, za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo lub zakażonej paszy, wody, czy narzędzi.

##koniec cytatu##



To dziki zarażają się od padłych świń wywożonych potajemnie przez hodowców do lasu. Kupują badziewne świnie i paszę ze wschodu, bo taniej, a potem winę zwalają na dziki.