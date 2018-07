"Dobry Start". Przez awarię nie można było złożyć wniosku o 300 plus

"Dobry Start" to program, który przewiduje jednorazowe wsparcie w wysokości 300 złotych dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wnioski można składać od 1 lipca.

"Dobry Start". Dla kogo?

"Dobry Start" będą otrzymywać dzieci uczęszczające do szkoły do czasu ukończenia 20. roku życia. W przypadku osób niepełnosprawnych limit zostanie zwiększony do 24. roku życia. Świadczenie będzie można otrzymać bez względu na uzyskiwany dochód. Z tego wsparcia skorzystać może około 4,6 miliona uczniów.

"Dobry Start". Premier wydał decyzję >>>

Dlaczego strona nie działa?

"Dobry Start" zaliczył jak na razie fail start. O wytłumaczenie poprosiła ministerstwo stacja Polsat News. Malwina Sobiecka z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiedziała, że awaria zostanie jak najszybciej usunięta. Wczoraj strona empatia.mpips.gov.pl działała, ale przejście do złożenia wniosku wywoływał błąd połączenia.