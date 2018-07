Niedziele handlowe 2018. Czy 8 lipca sklepy będą otwarte bez ograniczeń?

Niedziele handlowe lipiec 2018. W najbliższy weekend sprzedaż będzie mocno ograniczona

8 lipca to już druga niedziela w tym tygodniu, a więc także niedziela bez handlu. Według zasad zapisanych w ustawie o zakazie handlu w niedzielę, w każdym miesiącu 2018 roku wypadają tylko dwie niedziele handlowe. Są to pierwsza oraz ostatnia niedziela miesiąca. Dwie lub trzy pozostałe (w zależności od długości danego miesiąca, w lipcu są to trzy niedziele) to niedziele, w czasie których handel jest zabroniony. Warto jednak pamiętać, że ta zasada zmieni się już na początku przyszłego roku.

Niedziele handlowe 2018. 8 lipca sklepy będą zamknięte Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Gazeta

Niedziele handlowe 2018, 2019, 2020. Ile niedziel handlowych będzie w kolejnych latach?

Zakaz handlu w niedzielę będzie stopniowo wzmacniany – tak wynika z ustawy o zakazie handlu w niedzielę. Choć w 2018 roku niedziele handlowe wypadają dwa razy w miesiącu, już od stycznia 2019 roku będziemy musieli się przyzwyczaić, że w każdym miesiącu jest tylko jedna niedziela handlowa.

Niedziele handlowe 2018, 2019, 2020. Już za kilka miesięcy kolejna zmiana dot. zakazu handlu w niedzielę Fot. Grażyna Marks / Agencja Gazeta

Zakaz handlu w ostatni dzień tygodnia zostanie zaostrzony po raz kolejny w roku 2020, kiedy niedzielami handlowymi będzie tylko 7 spośród 52 niedziel w roku. Wśród niedziel, w czasie których będziemy mogli zrobić zakupy w 2020 roku należeć będą m.in. dwie niedziele przed Bożym Narodzeniem oraz jedna przed Wielkanocą. Niedziele handlowe pokażą się także w naszych kalendarzach w ostatni tydzień stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia. W kolejnych latach będą obowiązywały te same zasady, co w roku 2020.