Mundurowi mają sprawdzić, czy Wałęsa ma prawo mieć broń. Jak to zrobią? Zapytaliśmy policję

def11 pół godziny temu Oceniono 12 razy 6

Pytanie do ministra Brudzińskiego za pincet, kto to powiedział :



"Ciebie zabić to jak splunąć"



Dla ułatwienia : niewysoki z małym pistolecikiem



ps. Panie ministrze MSWiA po rozkminieniu sprawdzić czy spełnia warunki pozwalające na ..