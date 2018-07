Pogoda na Open'era. Kiedy wrócą upały i gdzie będzie najcieplej? [PROGNOZA POGODY]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wydał żadnych ostrzeżeń - ani meteorologicznych, ani hydrologicznych - na najbliższe dni. A to oznacza tylko jedno: do Polski wraca pogodna i słoneczna aura, a wraz z nią upały.

Pogoda na wtorek

Tylko w niewielkim obszarze, na północy i wschodzie, może dziś przelotnie i lokalnie spaść deszcz. W całym kraju będzie sporo słońca, a termometry wskażą maksymalnie około 23-29 st. C.

Pogoda na środę

Jeszcze słoneczniej ma być w kolejnych dniach - informują synoptycy TVN Meteo. Na południu kraju temperatura maksymalna może sięgnąć nawet 30 st. C. Ciepło, choć na razie bez upałów, będzie też w Gdyni, gdzie już jutro rozpoczyna się Open'er Festival.

Pogoda na Open'er Festival 2018

Od środy do soboty w porcie lotniczym Gdynia-Kosakowo trwać będzie Open'er Festival 2018. Jaka będzie pogoda? Wszystko wskazuje na to, że pierwszego dnia niebo będzie częściowo pochmurne. Nie powinno jednak padać, a słupki rtęci zawędrują na poziom 24 st. C.

Kolejne dni w Gdyni będą w dalszym ciągu pogodne - w czwartek i piątek ma być wyjątkowo słonecznie, a temperatura oscylować będzie wokół 22-25 st. C. Dopiero w sobotę może się nieznacznie ochłodzić.